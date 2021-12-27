В центре Воронежа скоро заработает светодиодный фонтан

Монтаж светодиодного фонтана в Кольцовском сквере в 2021 году завершат на день раньше, чем в 2020-м. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Стало известно, когда в Кольцовском сквере заработает светодиодный фонтан, имитирующий застывшие струи воды. Его монтаж закончат во вторник, 28 декабря. В тот же вечер он начнет светиться. Об этом сообщили в ООО «РВК-Воронеж».

Напомним, в 2020 году световой фонтан в Кольцовском сквере включили 29 декабря. Тогда он представлял собой два десятка неоновых дуг белого и синего цвета, достигающих восьми метров в высоту и шести – в диаметре. Концепцию светового шоу фонтана 2021 года пока не раскрывают.

Светодиодный фонтан в Кольцовском сквере зимой работает уже больше десятка лет. Фотографироваться возле него можно (а, может, даже нужно), а вот трогать красивые дуги нельзя. Дело в том, что при механическом воздействии (или повреждении электросети) фонтан моментально выключается.