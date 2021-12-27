За сутки вакцинировались 1,3 тыс. жителей Воронежской области

760 человек получили второй компонент вакцины Фото: Андрей АБРАМОВ

В Воронежской области за сутки прививку от коронавируса сделали 1 385 человек. Из них 625 получили первый компонент вакцины, а 760 – второй. Статистику опубликовала пресс-служба правительства области 27 декабря.

В общей сложности в регионе привились 1 261 680, в том числе двукратно — 1 205 556. Ревакцинацию уже прошли 188 505.

- Антиковидные меры и вакцинация в действии: впервые за последние недели суточное число заболевших коронавирусом снизилось ниже отметки 400 человек — за воскресенье, 26 декабря, зафиксировано 380 новых пациентов, - заявили в пресс-службе облправительства.