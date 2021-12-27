В жилом доме в Воронежской области обнаружили 30 кг синтетического наркотика

Лаборатория работала в Семилукском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное управление ФСБ остановило работу лаборатории по производству синтетического наркотика в Семилукском районе. Под стражу взяли двух уроженцев Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 27 декабря.

25-летних мужчину и женщину задержали с поличным при производстве наркотиков в октябре 2021 года. Они организовали лабораторию в собственном доме. В ведомстве отметили, что речь идет об особо крупном размере.

Во время обыска сотрудники УФСБ изъяли лабораторное оборудования, партию синтетического наркотика (мефедрон) весом около 30 кг, а также более 1,5 тонн химических реактивов.

- В отношении двух задержанных граждан РФ следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.