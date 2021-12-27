Воронежская мэрия опубликовала список новогодних мероприятий

Часть мероприятий пройдет в онлайн-формате Фото: с сайта мэрии Воронежа

Мэрия Воронежа опубликовала график новогодних и рождественских мероприятий 27 декабря. Главная городская елка на площади Ленина официально откроется 31 декабря в 18.00. Для ее посещения не потребуется QR-код. Горожан пропустят через рамки металлодетекторов.

В этом году площадь Ленина оформлена в стиле сказок «Снежная королева» и «Щелкунчик». Она будет открыта для посещения с 1 по 7 января с 10.00 до 22.00.

Рождественские богослужения пройдут во всех храмах города в ночь с 6 на 7 января.

Выставки, концерты, театрализованные представления запланированы в каждом районе города. Их организуют управы районов. Из-за пандемии ряд мероприятий пройдут в онлайн-формате. К примеру, в Железнодорожном районе организуют онлайн-флешмоб фотографий «Самая замечательная новогодняя Елка», в Ленинском – видео-концерт с участие творческих коллективов района «Новогодние встречи».

Конкурсы, мастер-классы, онлайн-концентры пройдут также в ДК и библиотеках города. В физкультурно-оздоровительных учреждениях запланированы спортивные турниры. С полным списком праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте городской администрации.