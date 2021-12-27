В Воронеже одна «Шкода» отбросила другую в дерево: двое ранены

Раненых мужчину и девушку увезли на скорой. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 26 декабря, около 17.30 в Советском районе у дома № 23 на проспекте Патриотов случилась авария. 28-летний воронежец, руливший «Шкодой-Кадиак», ехал со стороны улицы Героев Сибиряков. По правилам он должен был пропустить «Шкоду-Октавия». Однако не сделал этого, и автомобили врезались друг в другу. «Шкоду-Октавия» отбросило прямо на дерево.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В аварии получили травмы 33-летний воронежец, управлявший «Шкодой-Октавия», и его пассажирка, 20-летняя девушка, также местная жительница. Обоих отвезли в больницу, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Всего 26 декабря в Воронежской области случилось 130 ДТП, из них в Воронеже – 89, на дорогах в районах – 33, на федеральных трассах – 8. В восьми авариях один человек погиб, 11 получили травмы. За грубые нарушения правил будут оштрафованы 42 водителя. 25 из них задержаны пьяными, 12 ехали на красный свет и еще пять двигались по встречной полосе.