Воронежская область стала четвертой в стране по привлекательности рынка труда для пенсионеров

Регион получил 59,7 балла Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Воронежская область вошла в число лидеров по привлекательности рынка труда для пенсионеров в 2021 году. Регион оказался на 4 строчке из 85. В первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Исследование провели РИА «Новости». Результаты опубликовали 27 декабря.

Эксперты основывались на девяти показателях: уровень оплаты труда для пенсионеров, уровень занятости, доля безработицы среди этой группы, простота поиска работы, соотношение зарплат пожилых россиян и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общее развитие рынка труда. Анализ проводили для пожилых людей трудоспособного возраста: мужчины от 60 до 72 лет, женщины от 55 до 72. Каждый показатель оценивали по шкале от 1 до 100.

Воронежская область набрала 59,7 балла. При этом в среднем регионы получали по 38,5 балла. У 80% индекс находится в диапазоне от 26 до 52. По данным экспертов, первая десятка характеризуется хорошим уровень привлекательности рынка труда для людей старшего возраста. Тем не мнее, он снизился во время пандемии. Интересно, что в центральных регионах показатель выше, чем в республиках. В аутсайдерах Чечня и Алтай.