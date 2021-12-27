Из-за аварии на ТЭЦ-2 в Воронеже в зону отключения отопления попали более 60 детсадов и школ

Родителей просят уточнить в учреждениях об их работе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рабочие продолжают работы по запуску оборудования ТЭЦ-2 в Воронеже. Накануне жители Коминтерновского района пожаловались на холодные батареи. Как пояснили в ПАО "Квадра", на станции произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии.

- Сейчас включен один котел и четыре насоса. Потребуется некоторое время для того, чтобы набрать нормативную температуру теплоносителя, - сообщили утром 27 декабря в теплоснабжающей организации.

Из-за аварии проблемы с отоплением возникли и в социальных учреждениях. Родителей просят уточнить в детских садах и школах о работе учреждений.

Речь идет о детсадах:

– Беговая, 164 – детсад «УВК № 1»;

– Новгородская, 123 – детсад № 151;

– 60 лет ВЛКСМ, 17 – детсад №161;

– Хользунова, 104 – детсад №173;

– Вл. Невского, 5 – детсад №152;

– 60-й Армии, 13 – детсад № 135;

– Лизюкова, 41 – детсад№ 138;

– Московский пр,. 107 – детсад № 155;

– Б. Победы, 5 – детсад№ 188;

– Лизюкова, 30 – детсад № 147;

– Б. Победы, 23 – детсад № 162;

– Б. Победы, 11– детсад №144;

– Лизюкова, 73«а» – детсад №146;

– Хользунова, 90 – детсад № 166;

– 60-й Армии, 33 – детсад № 189;

– Вл. Невского, 44 б – детсад №193;

– Б. Победы,14 – детсад №182;

– Электросигнальная. 18 – детсад №158;

– Ясный пр. 12 – детсад № 92;

– Хользунова,56 – детсад № 149;

– Хользунова 86 – детсад № 153;

– Донская,73 – детсад № 93;

– Лизюкова, 97«а» – детсад № 111;

– Хользунова, 108 а – детсад № 168;

– Хользунова, 38а – детсад № 157;

– 45 стр. Дивизии, 281 – детсад №185;

– 60 лет ВЛКСМ, 19 – детсад №181;

– пер Партизанский, 2 – детсад 171;

– ул.Ватутина,2 – детсад № 186;

– Московский пр., 10 – детсад №160;

– Геращенко, 6 – детсад №160;

– 45 стр. Дивизии 259/4- детсад № 92;

Школы:

– Московский пр., 16 – СОШ №8;

– Л. Рябцевой 51– СОШ № 18;

– Московский пр., 38 - гимназия им. И.С. Никитина;

– Московский пр., 18 - ДЭБЦ « Росток»;

– Беговая, 176 – гимназия «УВК № 1»;

– Беговая, 146 – гимназия №1;

– Лизюкова, 52 – лицей №8;

– Лизюкова, 52«а» – СОШ № 94;

– Хользунова, 106 – СОШ № 93;

– Лизюкова, 87– лицей №4;

– Беговая, 120 – СОШ № 6;

– Хользунова, 70 – гимназия №10;

– Лизюкова, 26 – СОШ № 43;

– Жукова, 2 – СОШ № 85;

– Жукова, 6«а» – СОШ № 88;

– Вл. Невского, 42 – СОШ № 95;

– Хользунова, 78 – школа № 87;

– Лизюкова, 81– лицей №1;

– Б. Победы, 17«б» – СДЮШОР 33;

– Лизюкова, 7 – дет. приемник

– пер. Политехнический, 16 – Дом пионеров и школьников;

– Геращенко, 8 – детская школа искусств № 6;

– пр. Труда, 70 – СОШ № 39;

– Загородняя, 66 – СОШ № 51;

– Б. Победы, 32 – детская школа искусств № 7

– Лизюкова,72 а – НОУ Мариоль;

– 60 лет ВЛКСМ, 27 – СОШ № 99;

– Московский,108 – СОШ №101;

– Б.Победы, 24 – “Гор.Станция Юных Туристов”;

– Хользунова, 72 – ДЮСШ 19;

– Вл. Невского, 24 – ДЮСШ 18;

В мэрии Воронежа отметили, что школьники уже ушли на каникулы, поэтому их проблемы с отоплением не коснутся. Что же касается детсадов: поскольку котельная запущена, то решения будут принимать от ситуации в каждом конкретном учреждении. Если температуру удастся поддержать, то детсады будут работать штатно. Если окажется прохладно, то ограничатся дежурными группами для тех родителей, которым не с кем оставить детей.