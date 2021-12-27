Из-за аварии на ТЭЦ-2 в Воронеже в зону отключения отопления попали более 60 детсадов и школ

Родителей просят уточнить в учреждениях об их работе.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Рабочие продолжают работы по запуску оборудования ТЭЦ-2 в Воронеже. Накануне жители Коминтерновского района пожаловались на холодные батареи. Как пояснили в ПАО "Квадра", на станции произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии.
- Сейчас включен один котел и четыре насоса. Потребуется некоторое время для того, чтобы набрать нормативную температуру теплоносителя, - сообщили утром 27 декабря в теплоснабжающей организации.
Из-за аварии проблемы с отоплением возникли и в социальных учреждениях. Родителей просят уточнить в детских садах и школах о работе учреждений.
Речь идет о детсадах:
– Беговая, 164 – детсад «УВК № 1»;
– Новгородская, 123 – детсад № 151;
– 60 лет ВЛКСМ, 17 – детсад №161;
– Хользунова, 104 – детсад №173;
– Вл. Невского, 5 – детсад №152;
– 60-й Армии, 13 – детсад № 135;
– Лизюкова, 41 – детсад№ 138;
– Московский пр,. 107 – детсад № 155;
– Б. Победы, 5 – детсад№ 188;
– Лизюкова, 30 – детсад № 147;
– Б. Победы, 23 – детсад № 162;
– Б. Победы, 11– детсад №144;
– Лизюкова, 73«а» – детсад №146;
– Хользунова, 90 – детсад № 166;
– 60-й Армии, 33 – детсад № 189;
– Вл. Невского, 44 б – детсад №193;
– Б. Победы,14 – детсад №182;
– Электросигнальная. 18 – детсад №158;
– Ясный пр. 12 – детсад № 92;
– Хользунова,56 – детсад № 149;
– Хользунова 86 – детсад № 153;
– Донская,73 – детсад № 93;
– Лизюкова, 97«а» – детсад № 111;
– Хользунова, 108 а – детсад № 168;
– Хользунова, 38а – детсад № 157;
– 45 стр. Дивизии, 281 – детсад №185;
– 60 лет ВЛКСМ, 19 – детсад №181;
– пер Партизанский, 2 – детсад 171;
– ул.Ватутина,2 – детсад № 186;
– Московский пр., 10 – детсад №160;
– Геращенко, 6 – детсад №160;
– 45 стр. Дивизии 259/4- детсад № 92;
Школы:
– Московский пр., 16 – СОШ №8;
– Л. Рябцевой 51– СОШ № 18;
– Московский пр., 38 - гимназия им. И.С. Никитина;
– Московский пр., 18 - ДЭБЦ « Росток»;
– Беговая, 176 – гимназия «УВК № 1»;
– Беговая, 146 – гимназия №1;
– Лизюкова, 52 – лицей №8;
– Лизюкова, 52«а» – СОШ № 94;
– Хользунова, 106 – СОШ № 93;
– Лизюкова, 87– лицей №4;
– Беговая, 120 – СОШ № 6;
– Хользунова, 70 – гимназия №10;
– Лизюкова, 26 – СОШ № 43;
– Жукова, 2 – СОШ № 85;
– Жукова, 6«а» – СОШ № 88;
– Вл. Невского, 42 – СОШ № 95;
– Хользунова, 78 – школа № 87;
– Лизюкова, 81– лицей №1;
– Б. Победы, 17«б» – СДЮШОР 33;
– Лизюкова, 7 – дет. приемник
– пер. Политехнический, 16 – Дом пионеров и школьников;
– Геращенко, 8 – детская школа искусств № 6;
– пр. Труда, 70 – СОШ № 39;
– Загородняя, 66 – СОШ № 51;
– Б. Победы, 32 – детская школа искусств № 7
– Лизюкова,72 а – НОУ Мариоль;
– 60 лет ВЛКСМ, 27 – СОШ № 99;
– Московский,108 – СОШ №101;
– Б.Победы, 24 – “Гор.Станция Юных Туристов”;
– Хользунова, 72 – ДЮСШ 19;
– Вл. Невского, 24 – ДЮСШ 18;
В мэрии Воронежа отметили, что школьники уже ушли на каникулы, поэтому их проблемы с отоплением не коснутся. Что же касается детсадов: поскольку котельная запущена, то решения будут принимать от ситуации в каждом конкретном учреждении. Если температуру удастся поддержать, то детсады будут работать штатно. Если окажется прохладно, то ограничатся дежурными группами для тех родителей, которым не с кем оставить детей.