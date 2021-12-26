Сроки устранения аварии пока неизвестны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часть жителей Коминтерновского района Воронежа осталась без отопления вечером 26 декабря. О том, что батареи резко начали остывать, сообщили сами горожане. Как пояснили в пресс-службе воронежского филиала ПАО "Квадра", на ТЭЦ-2 произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии.

- У части домов, запитанных от станции, снижены параметры по теплоснабжению и горячей воде. Теплотрассы на циркуляции. На месте работают специалисты по восстановлению электропитания оборудования, - добавили в "Квадре".

Сроки устранения аварии пока неизвестны, как и количество домов, оставшихся без отопления.