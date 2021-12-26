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Происшествия26 декабря 2021 19:37

Часть жителей Коминтерновского района Воронежа осталась без отопления

На ТЭЦ-2 отключилось оборудование из-за повреждения кабеля
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сроки устранения аварии пока неизвестны.

Сроки устранения аварии пока неизвестны.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часть жителей Коминтерновского района Воронежа осталась без отопления вечером 26 декабря. О том, что батареи резко начали остывать, сообщили сами горожане. Как пояснили в пресс-службе воронежского филиала ПАО "Квадра", на ТЭЦ-2 произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии.

- У части домов, запитанных от станции, снижены параметры по теплоснабжению и горячей воде. Теплотрассы на циркуляции. На месте работают специалисты по восстановлению электропитания оборудования, - добавили в "Квадре".

Сроки устранения аварии пока неизвестны, как и количество домов, оставшихся без отопления.