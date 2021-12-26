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Спорт26 декабря 2021 17:02

Воронежский «Факел» продлил контракт с одним из ведущих игроков

Руслан Магаль пробудет в нашей команде, как минимум, еще сезон
Юрий КОЗЛОВ
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Руслан Магаль из "Факела" уходить не собирается.

Руслан Магаль из "Факела" уходить не собирается.

Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» продлил контракт с защитником Русланом Магалем, сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Сроки нового соглашения не оглашают. Но, как минимум, контракт заключают на один сезон.

Руслан Магаль, уроженец Воронежа, перешел в «Факел» перед началом текущего сезона. Он быстро заслужил любовь болельщиков, перепахивая свой фланг от своей до чужой бровки с завидной скоростью. В его пользу говорит и статистика. Руслан провел за «Факел» 26 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса. К тому же Магаль - один из лучших в Олимп-ФНЛ по передачам в штрафную и навесам.

Надо сказать, что в зимний перерыв пока «Факел» из ведущих игроков потерял только вратаря Илью Свинова, перешедшего в московский «Спартак».