Воронежский «Факел» продлил контракт с одним из ведущих игроков

Руслан Магаль из "Факела" уходить не собирается. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» продлил контракт с защитником Русланом Магалем, сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Сроки нового соглашения не оглашают. Но, как минимум, контракт заключают на один сезон.

Руслан Магаль, уроженец Воронежа, перешел в «Факел» перед началом текущего сезона. Он быстро заслужил любовь болельщиков, перепахивая свой фланг от своей до чужой бровки с завидной скоростью. В его пользу говорит и статистика. Руслан провел за «Факел» 26 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса. К тому же Магаль - один из лучших в Олимп-ФНЛ по передачам в штрафную и навесам.

Надо сказать, что в зимний перерыв пока «Факел» из ведущих игроков потерял только вратаря Илью Свинова, перешедшего в московский «Спартак».