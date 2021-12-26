Под Воронежем мужчина отомстил возлюбленной за ссору, украв у нее кольцо и деньги

Решается вопрос об аресте рецидивиста, обокравшего свою подругу. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

За помощью к семилукским полицейским обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из ее квартиры, расположенной в районном центре в одном из домов на улице Транспортная, пропало золотое кольцо, стоившее 10 тысяч рублей, и 50 тысяч наличными.

Стражи порядка выяснили, что у женщины гостил молодой человек, с которым она познакомилась в интернете. Мужчина живет в Иркутской области, но периодически приезжает в Семилуки для свиданий с ней.

Вскоре оперативники задержали 24-летнего знакомого жительницы Семилук в поезде на подъезде к Подмосковью. Выяснили, что он ехал в город Братск Иркутской области. Мужчину доставили в отдел полиции.

На допросе молодой человек, как оказалось, ранее неоднократно судимый, заявил, что ночью 20 декабря между ним и его возлюбленной произошел «крупный» разговор. Не желая дальнейшего выяснения отношений, женщина ушла в спальню и заснула. Кавалер решил воспользоваться ее отсутствием и украл из шкатулки драгоценное кольцо и деньги. После чего ушел.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Решается вопрос об аресте мужчины.