Воронежский «Буран» в игре с тульским «АКМ» добил его бывший игрок

Победная третья шайба влетает в ворота "Бурана". Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В Туле «Буран» начал хорошо, открыл счет. Хотя после броска Андрея Демидова, обыгравшего в единоборстве недавно ушедшего из стана «ураганных» Эдуарда Насыбуллина, явно сплоховал вратарь «АКМ» Вадим Никитин. Шайба проползла в ворота где-то у него под ногами – 1:0. Правда, хозяева тут же счет сравняли. Максим Лазарев в борьбе на «пятачке» буквально затолкал шайбу в ворота «ураганных» - 1:1.

Ну а на 15 минуте показал класс Ислам Хасанов. Он принял шайбу, элегантно развернулся и обманул Глеба Носова – 1:2. Однако на перерыв команды ушли при равном счете. Хороший бросок при розыгрыше большинства удался на 18 минуте Даниилу Мельникову – 2:2.

Во втором периоде на 27 минуте Егор Яковлев поставил точку в комбинации, где туляки изящно «раскатали» хоккеистов «Бурана», броском в уже пустые ворота – 2:3. Ну а последнее слово в этом матче за собой оставил Насыбуллин. Когда «Буран» снял вратаря, именно его бросок в пустые ворота в конце третьего периода оказался точным – 2:4.

У «Бурана» осталось 27 очков, «ураганные» занимают 22 место из 27 возможных. Впереди выездное дерби с «Тамбовом» 28 декабря. Соседи по Черноземью совсем недалеко и в турнирной таблице. «Тамбов» занимает 20 место с 31 очком. Дерби начнется в 18.30.