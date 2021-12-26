Попавший в аварию с двумя грузовиками под Воронежем водитель умер в больнице

Дорога после аварии. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

55-летний воронежец, врезавшийся на своем «Опеле-Астре» в стоявший после ДТП грузовик «Френдлайнер», умер в больнице. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. 21-летняя девушка, ехавшая с ним, получила тяжелые травмы. За ее жизнь борются врачи.

Напомним, в воскресенье, 26 декабря, в 13.30 на 530 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе водитель «Опель-Астры» не успел затормозить перед грузовиком «Френдлайнер», который незадолго до этого столкнулся с «КамАЗом». Шоферы обоих грузовиков, как в первом, так и во втором ДТП подряд серьезных травм не получили.

От легковушки мало что осталось. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.