Волейболистки «Воронежа» из четырех подряд матчей с «Брянском» выиграли лишь один

Выезд для наших спортсменок получился неудачным. Фото: cspsk-vrn.ru

В воскресенье, 26 декабря, волейболистки «Воронежа» уступил на выезде «Брянску» со счётом 0:3. К сожалению, на этот раз был настоящий разгром. В первой партии нашим спортсменкам удалось набрать всего 16 очков, во второй – и вовсе позорные два, ну и в третьей хозяйки площадки позволили немного – всего 13 очков в активе «Воронежа».

Это была серия из четырех матчей подряд «Брянска» и «Воронежа». 26 декабря нашим волейболисткам удалось одержать верх в пяти партиях. Первые две завершились со счетом 25:20. Только сначала сильнее были брянские девушки, а потом воронежские. Любопытно, что и третья с четвертой закончилась с одинаковым счетом 25:18. Только сперва, наоборот, выиграли спортсменки из Воронежа, а потом уже брянские волейболистки. На тай-брейки наши победили – 15:9.

В двух играх, состоявшихся раньше, волейболистки «Воронежа» проиграли – 1:3 и 0:3 по партиям.

Сейчас наша команда занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий тур воронежские волейболистки проведут на домашней площадке. 20, 21 ,22 и 23 января они по два раза сыграют с «Муромом» и «Италмас-ИжГТУ», которые идут на втором и третьем местах.