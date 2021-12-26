В Воронеже женщина упала на ступеньках сетевого магазина и получила тяжелую травму

Ступеньки выглядят, мягко говоря, не очень чистыми. Фото: ВоронежVRN ВКонтакте.

В паблике «Воронеж VRN» ВКонтакте Cергей Квасов сообщил о ЧП, случившемся в Северном микрорайоне рядом с магазином «Магнит» (улица Владимира Невского, 1). Женщина выходила из этой торговой точки, споткнулась на неровной поверхности ледяных ступеней и упала. Да так неудачно, что раздробила себе плечо. Ее забрали в травмпункт. Диагноз неутешительный: плечо до конца не восстановится, нужна операция по установке пластин.

Причем руководители «Магнита» и слышать ни о какой компенсации не желают, дескать, упала женщина уже за дверями магазина. А это вроде как не их зона ответственности. Хотя кто тогда должен чистить ступеньки, прилегающие к торговой точке?

Пострадавшая женщина намерена добиваться справедливости, обратившись в силовые органы – в полицию и в прокуратуру.