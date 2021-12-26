Воронежский боксер выиграл всероссийский турнир

горь Свиридченков празднует победу. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 71 кг., сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Престижный Всероссийский турнир класса А, посвященный памяти девятикратного чемпиона Советского Союза Николая Королёва и боксеров- бойцов спецназа, проходил в Москве. Воронеж на нем представляли два спортсмена. Это воспитанники Владислава Никитина, которые тренируется в клубе имени В. П. Агеева, Александр Степаненко и Игорь Свиридченков.

Александр провел один бой и уступил местному боксёру, который стал финалистом турнира. А вот Свиридченков стал победителем соревнований в весовой категории до 71 кг. Член сборной России в полуфинале «оставил не у дел» спортсмена их Северной столицы, а в финале встретился с представителем Магаданской области Ильей Мелешиным. Игорь победил с солидным преимуществом.

- Для обоих ребят соревновательная практика очень важна. Они давно не выступали на соревнованиях, поэтому в целях практической «боевой прогулки» мы поехали на данный турнир. Александр провел один бой и уступил спорным решением судей. Игорь должен был проводить четыре, но первые два не состоялись в связи с отказом соперников выходить в ринг против Игоря. В полуфинале он был сильнее спортсмена из Санкт-Петербурга, а в финале единогласным решением судей выиграл у боксера из Магадана. Тем самым Свиридченков сделал нам новогодний подарок. Я доволен его выступлением, так держать! А после Нового года Игорь отправится на этап подготовки к чемпионату Европы по боксу среди юниоров 19-22 лет в Кисловодск, - рассказал тренер спортсменов Владислав Никитин.