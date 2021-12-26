В Воронеже на новогодней неделе синоптики обещают морозы и снег

Похоже, на этот раз нас ждет настоящая новогодняя погода - морозная и снежная. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские синоптики дали прогноз на большую часть новогодней недели. Морозы сохранятся, но ближе к концу ослабеют.

- На будущей неделе погода будет неустойчивой. Связано это с приходом нового циклона, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Ночью температура будет колебаться от -17 до 7 градусов. Днем «качели» тоже будут большими – от -12 до -2. Что касается новогодней ночи, то, по предварительным данным, может быть мороз в районе -10 градусов. Однако более точный прогноз по 31 декабря пока дать не могу, слишком часто все меняется сейчас.

В ночь на понедельник, 27 декабря, вместо юго-западного ветра подует западный. Он принесет с собой -13 градусов и пасмурную погоду. Днем потеплеет до -10. Из-за туч выглянет солнце.

Во вторник, 28 декабря, ночью снова пасмурная погода, но более сильный мороз - -17 градусов. Днем подует восточный ветер, солнца не будет видно из-за облаков. Температура поднимется до -12.

В ночь на среду, 29 декабря, метеорологи прогнозируют слабый снег при -13 градусах. Днем столбик термометра поднимется до -5. И начнется сильный снегопад.

В четверг, 30 декабря, ночью на смену восточному ветру придет юго-восточный. Он принесет с собой потепление до -7 градусов. Снегопад чуть ослабнет, но все равно будет достаточно сильным. Он продолжится и днем. А температура поднимется до -2.