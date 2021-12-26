Воронежский яхтсмен завоевал серебро «Черноморской регаты»

Соревнования проходили в нелегких погодных условиях. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежец завоевал серебряную награду в классе яхт «Лазер-стандарт» на «Черноморской регате», одном из старейших соревнований в России. Её проводят с 1949 года. На этот раз в регате участвовали 124 яхтсмена из 15 регионов страны. Соревнования проходили в Сочи в акватории Южного федерального центра спортивной подготовки и стали заключительными в этом спортивном году.

Наш регион представляли пять яхтсменов один из которых, Илья Вьюнов, занял в регате второе место. Из-за погодных условий организаторы смогли провести только четыре гонки. В первой из них воронежец пришtл к финишу вторым, в следующей он стал пятым. Третью гонку Илья снова завершил вторым, а в заключительной пришел к финишу четвертым. Эти показатели позволили нашему спортсмену завоевать серебро в общем зачете, а первым стал Кирилл Терёшкин из Краснодарского края.

- Погодные условия были не слишком благоприятные. Удалось посоревноваться только два дня, в каждый из которых прошло по две гонки. Илья Вьюнов очень хорошо проявил себя, даже первым выходил на знак, но для более высокого результата не хватило оснащения материальной части, — рассказал в интервью региональному Центру спортивной подготовки cборных команд главный тренер сборной Воронежской области по парусному спорту Максим Лебедев. - Кроме Вьюнова в «Черноморской регате» участвовали еще четыре спортсмена. На класс яхт они пересели совсем недавно. Для спортсменов это буквально вторая регата, но, несмотря на это, они показали хорошие, обнадеживающие результаты.