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Происшествия26 декабря 2021 13:34

Под Воронежем в два грузовика, вставшие после аварии, врезалась легковушка: двое ранены

ДТП случилось в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ
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кадр с видео Никиты Асташова.

кадр с видео Никиты Асташова.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воскресенье, 26 декабря, в 13.30 на 530 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилось две аварии. Сначала грузовик «Френдлайнер», которым рулил 42-летний краснодарец, врезался в «КамАЗ», которым управлял 37-летний житель Астраханской области. Фуры простояли буквально несколько минут. И тут в «Фредлайнер» врезался «Опель-Астра». Видео последствий ДТП попало в паблик «Мой и твой Воронеж».

- В аварии получили травмы 55 летний воронежец, управлявший «Опелем», и ехавшая с ним 21-летняя девушка. Обоих отвезли в больницу, - рассказали в региональном управлении ГИБДД. – Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства этого двойного ДТП.