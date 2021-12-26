Под Воронежем в два грузовика, вставшие после аварии, врезалась легковушка: двое ранены

кадр с видео Никиты Асташова. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воскресенье, 26 декабря, в 13.30 на 530 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилось две аварии. Сначала грузовик «Френдлайнер», которым рулил 42-летний краснодарец, врезался в «КамАЗ», которым управлял 37-летний житель Астраханской области. Фуры простояли буквально несколько минут. И тут в «Фредлайнер» врезался «Опель-Астра». Видео последствий ДТП попало в паблик «Мой и твой Воронеж».

- В аварии получили травмы 55 летний воронежец, управлявший «Опелем», и ехавшая с ним 21-летняя девушка. Обоих отвезли в больницу, - рассказали в региональном управлении ГИБДД. – Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства этого двойного ДТП.