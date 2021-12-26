Воронежские бегуньи завоевали два серебра на всероссийских соревнованиях

Начало зимнего сезона получилось хорошим. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские бегуньи завоевали две медали на всероссийских соревнованиях на призы Олимпийской чемпионки Ирина Приваловой. Турнир прошел в Москве в манеже братьев Знаменских. Этот старт стал для спортсменов открытием зимнего сезона. Легкоатлеты соревновались в пяти беговых видах — 50 м, 300 м, 600 м, 1000 м, а также в прыжках в длину.

Воронежская спортсменка Ирина Баулина — действующая чемпионка страны в барьерном беге, завоевала серебро на дистанции 300 метров. Она показала результат 38,35 секунды. Победительница Виктория Максимова из Чувашии была на 0,23 секунды быстрее.

Также 0,23 секунды отделили от золота Светлану Аплачкину. Многократная чемпионка страны на различных дистанциях бежала на этом турнире 1000 м. Для Светланы это очень короткая дистанция — она предпочитает 1500, 3000 и 5000 метров. Однако и на ней воронежская бегунья лишь на финише уступила москвичке Анне Щагиной. Время Светланы 2:40,83 секунды. Москвичка показала результат 2:40,60.

- Это первый зимний старт у девочек и вторые места - достойный результат. Для Светы это достаточно короткая дистанция, а потому для нее это хорошее выступление. И Ира Баулина тоже пробежала хорошо. Этот турнир, можно сказать, проба на будущее — он больше походил на спортивное шоу для развития легкой атлетики. Посредине манежа была сцена, где награждали спортсменов и выступали артисты. На огромных экранах показывали моменты выступлений спортсменов. Все было очень красочно и ярко. Воронеж на этом турнире представляли шесть спортсменов, среди которых были юные звездочки Эмилия Тангара и Алина Бозюкова, но они пока не попали в призеры. Однако, это турнир по вызову. На него приглашают сильнейших спортсменов. И то что наших молодых звездочек вызвали, уже говорит о многом, - рассказал в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд главный тренер Воронежской области по легкой атлетике Андрей Бабкин.