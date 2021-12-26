Умер генеральный директор Воронежского комбината строительных материалов

Борис Затонский навсегда отстанется в памяти родных и коллег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 82 году жизни скончался генеральный директор Воронежского комбината строительных материалов Борис Затонский. Соболезнования родным и близким покойного выразил губернатор Александр Гусев:

- Невозможно смириться с тем, что уходят такие люди, как Борис Николаевич. Он один из тех, кому регион обязан своими достижениями в строительной отрасли. Борис Николаевич прошел большой профессиональный путь, заслужил высокую оценку своего труда на уровне страны, и, что для него всегда было не менее важно, уважение коллег и коллектива своего предприятия. Он проявлял искреннюю заботу о сотрудниках. Всегда понимал, насколько велика ответственность в работе строителя, сам подходил к выполнению своего долга с душой. Человек бесконечно преданный своему делу, Борис Николаевич, навсегда останется в нашей памяти.

Борис Затонский родился 19 мая 1940 года в Семилуках. После окончания школы поступил в Военное училище Гражданского Воздушного Флота и закончил его в 1962 г., получив диплом техника-механика. Работал в Якутской АССР, в аэропорту Воронежа. С 1968 по 1973 гг. трудился на заводах им. Коминтерна, «Электросигнал». С 1973 по 1984 г. работал в управлении «Центрчерноземметаллоснабсбыт» – Придонская металлобаза сначала стропальщиком, а затем заместителем директора и директором. В 1980 г. закончил Воронежский финансово-экономический институт. С 2003 г. работает на Воронежском комбинате строительных материалов генеральным директором.

Борис Николаевич за время работы получил звание «Почетный строитель России». Лауреат форума «Золотой фонд Воронежской области», награжден почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской», знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью». Указом губернатором Воронежской области от 7 июня 2012 года Борису Затонскому присвоено звание «Почетный гражданин Воронежской области».