Новогоднее безумие началось: в Воронеже мужчину прокатили по дороге в ванной

кадр с видео. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воронежских соцсетях появилось очередное видео поездки за машиной на прицепе. На этот раз мужчина сел в ванную. И автомобиль на гибкой сцепке потянул ее за собой. Трудно сказать, комфортная ли была поездка, но несколько сотен метров машина ванную точно протащила за собой.

Напомним, совсем недавно в соцсетях выложили видео, как возле ТРЦ «Град» водитель «Тойоты Рав 4», развивший немалую скорость, тащит за собой санки. Полиция провела проверку и выяснила, что инцидент случился поздним вечером 20 декабря. За рулем был 23-летний воронежец, который катал 29-летнего знакомого. Водителя оштрафовали на тысячу рублей, при этом выяснили, что за год он нарушал правила 30 раз. «Саночник» заплатит 800 рублей.

Можно предположить, что штрафы ждут и устроивших езду в ванной. Место они выбрали, конечно, не такое приметное, как «Град», но камеры сейчас стоят практически везде. И вряд ли им получится отвертеться.