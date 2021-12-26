В Воронежской области на пожаре погибли отец и дочь

Все, что осталось от дома. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Погибшими на пожаре в поселке Зареченский Таловского района оказались 53-летняя женщина и ее 86-летний отец. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Тела достаточно сильно обгорели. Сотрудники СК начали доследственную проверку.

- Наши работники провели осмотр места происшествия, они допрашивают свидетелей и местных жителей. Сотрудники СК устанавливают точную причину смерти отца и дочери, а также самого пожара. Будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая и физико-химическая, – рассказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.

Напомним, дом на улице Есенина поселка Зареченский загорелся около часа ночи в воскресенье, 26 декабря. Пожарные узнали о возгорании в 1.12, в 1.53 огонь потушили. Однако пламя оставило после себя только стены, внутри комнаты выгорели, крыша дома рухнула.