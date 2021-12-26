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Общество26 декабря 2021 9:29

В Воронежской области впервые за долгое время зараженных ковидом за сутки стало меньше 400

На утро 26 декабря сообщили о 399 заразившихся
Юрий КОЗЛОВ
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Врачам в "красных зонах" сейчас стало немного полегче работать.

Врачам в "красных зонах" сейчас стало немного полегче работать.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром в воскресенье, 26 декабря, санитарные врачи дали статистику по заразившимся за сутки. Оказалось, что на этот раз коронавирус подхватили всего 399 человек. Это немного меньше, чем на утро 25 декабря, когда их было 403. И уже вдвое по сравнению с осенним всплеском пандемии, когда количество заразившихся перевалило за 800 человек в сутки.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 192 487 жителей Воронежской области.

Власти понемногу смягчают ограничения. Так, в пятницу, 24 декабря, стало известно о разрешении заполнять 75 процентов зрительских мест в кинотеатрах и цирке, кафе и ресторанам разрешили работать ночью.