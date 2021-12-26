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Общество26 декабря 2021 9:18

В Воронежской области от коронавируса умерли еще 36 человек

Сутками ранее сообщали о 32 смертях
Юрий КОЗЛОВ
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Из больницы в мир иной по-прежнему каждые сутки уходят десятки больных ковидом.

Из больницы в мир иной по-прежнему каждые сутки уходят десятки больных ковидом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По-прежнему остается высокой смертность от коронавируса в Воронежской области. На утро воскресенья, 26 декабря, санитарные врачи сообщили об еще 36 смертях. На начало дня субботы, 25 декабря, ушли в мир иной от ковида 32 человека. Таким образом, смертность, пусть незначительно, но подросла. Хотя если сравнить с двумя днями в начале ноября, когда были зафиксированы рекорды по умершим за сутки – 85 человек, цифры стали уже, конечно, менее устрашающими.

Всего от коронавируса в Воронежской области со времени начала пандемии умерли уже 10 128 человек.