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Происшествия26 декабря 2021 8:44

В Нововоронеже на женщину «навели порчу» и украли у нее 766 тысяч рублей

Одна мошенница не смогла уговорить пенсионерку отдать деньги. Тогда подключилась другая аферистка
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские разыскивают мошенниц, обоим грозит по шесть лет лишения свободы.

Полицейские разыскивают мошенниц, обоим грозит по шесть лет лишения свободы.

Фото: из архива «КП»

81-летняя жительница Нововоронежа встретила на улице женщину, которая заявила, что на нее наведена порча. И, дескать, она может помочь ее снять. Для этого нужно совершить некий таинственный обряд. А потом положить все сбережения на десять дней под подушку. И порчу якобы как рукой снимет.

Пожилая женщина не поверила аферистке и ушла. Но мошенниц было две. Вскоре пенсионерку встретила уже другая аферистка. Она рассыпалась в похвалах первой: якобы та с нее сняла порчу, и не знает уже, как ее благодарить.

Под двойным напором здравый смысл пенсионерки улетучился. И когда через несколько дней она снова встретила «снимающую порчу» женщину, то сняла в банке накопленные 766 тысяч рублей и отдала ее аферистке. Та во время «обряда» подменила деньги на билеты банка приколов, которые пожилая женщина и сунула под подушку. Через десять дней она их достала и пошла в полицию.

- Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (максимальное наказание – лишение свободы на шесть лет). Аферисток разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Всего 25 декабря в Воронежской области было четыре факта мошенничества. Два раза преступники выдумывали несанкционированный доступ к карте. Еще одна афера была совершена под предлогом продажи товара.

Полицейские еще раз советуют: быть осторожными при общении с незнакомцами, предлагающими куда-то перевести деньги или оказать сомнительные платные услуги.