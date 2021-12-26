В Воронежской области больше, чем в два раза, уменьшилось число прививок от ковида за сутки

Прививки от ковида в выходные делают менее активно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционно снизились темпы вакцинации в первый выходной день. Если на утро субботы, 25 декабря, санитарные врачи отчитались о 8 614 уколах, то на начало дня воскресенья, 26 декабря – всего о 4 253 (из них первую часть вакцины получил 1 571 наш земляк, вторую – 2 682 человека).

Всего к утру воскресенья, 26 декабря, привитых от коронавируса жителей Воронежской области стало 1 256 821. Из них две части вакцины получили 1 204 796 человек. Напомним, по мнению медиков, коллективный иммунитет начнет формироваться при условии, что привитых от ковида жителей нашего региона станет по крайней мере 1,5 миллиона.

За сутки ревакцинацию прошли 500 человек (на утро 25 декабря было 186 655, через сутки стало 187 155).