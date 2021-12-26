В Воронеже на улице сгорела иномарка

"Рено" потушили через восемь минут после сообщения о пожаре. Фото: из архива «КП»

В субботу, 25 декабря, на улице Космонавтов Советского района случился пожар. Горела иномарка.

- О том, что загорелся автомобиль «Рено-Логан» в дежурную часть сообщили в 13.44. На место ЧП выехали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 13.52. К тому времени иномарка была уже полностью уничтожена. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 23 декабря в Воронеже сгорели две машины. Около половины первого ночи на улице Пограничной Ленинского района огонь спалил автомобиль «Пежо». А в 13.40 загорелся «Хендэ» во дворе частного дома в переулке Стременной микрорайона Тенистый.