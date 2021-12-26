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Происшествия26 декабря 2021 7:05

В Воронежской области на пожаре погибли два человека

На пепелище обнаружили тела мужчины и женщины
Юрий КОЗЛОВ
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Пожар потушили через 41 минуту после сообщения о нем.

Пожар потушили через 41 минуту после сообщения о нем.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Страшной трагедией обернулся пожар в поселке Зареченский Таловского района. После тушения огня в сгоревших комнатах нашли тела 86-летнего мужчины и 53-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, около часа ночи воскресенья, 26 декабря, в поселке Зареченский на улице Есенина загорелся двухквартирный жилой дом 9х15 м. В дежурную часть о возгорании сообщили в 1.12. На месте ЧП работали 15 сотрудников МЧС, приехавшие на четырех пожарных машинах. Они потушили пламя в 1.53. Но к тому времени огонь уже уничтожил крышу дома и сильно повредил четыре комнаты общей площадью 67 квадратных метров.

Причины пожара сейчас выясняют.