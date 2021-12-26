В Воронеже в аварии с маршруткой и тремя иномарками пострадала пожилая женщина

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские сообщили об одной из пострадавшей в аварии на Ленинском проспекте женщине. Ехавшую в маршрутке 82-летнюю пенсионерку отвезли в больницу.

Напомним, ДТП случилось в субботу, 25 декабря, в 14.40 у дома № 20/1 на Ленинском проспекте. 51-летняя женщина, рулившая «Фордом-Фиеста», ехала со стороны улицы Героев Стратосферы в направлении Брусилова. Обгоняя «Черри», она зацепила китайскую машину. От удара «Форд» вылетел на встречную полосу, где врезался в «ГАЗель» маршрута № 20 и в «Мазду». Сама предполагаемая виновница аварии в ней и пострадала. 51-летнюю женщину госпитализировали. Другие водители серьезных травм не получили.

У маршрутки сильно разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В компании-перевозчике АТП № 1, обслуживающей маршрут № 20, сообщили, что в аварии пострадали три пассажира микроавтобуса. Видимо, травмы двух из них оказались не очень тяжелыми, и им госпитализация не потребовалась.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 25 декабря в Воронежской области случилось 136 ДТП, из них в Воронеже – 88, на дорогах в районах – 28, на федеральных трассах – 20. В шести авариях получили травмы 11 человек. Задержаны восемь пьяных водителей и еще 27 ехавших на красный свет, все они будут оштрафованы, - сообщили в региональном ГУ МВД.