В Воронежской области сгорел дом: есть пострадавшие

От дома практически ничего не осталось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 26 декабря, около часа ночи в поселке Зареченский Таловского района на улице Есенина загорелся жилой дом.

- В дежурную часть о возгорании сообщили в 1.12. На место ЧП выехали 15 наших сотрудников на четырех пожарных машинах. Огонь потушили в 1.53. Пламя повредило в двухквартирном жилом доме 9х15 м. четыре комнаты общей площадью 67 квадратных метров. Полностью сгорела крыша. По оперативным данным, на пожаре есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.