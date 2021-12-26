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Происшествия26 декабря 2021 6:29

В Воронежской области сгорел дом: есть пострадавшие

ЧП случилось в Таловском районе
Юрий КОЗЛОВ
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От дома практически ничего не осталось.

От дома практически ничего не осталось.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 26 декабря, около часа ночи в поселке Зареченский Таловского района на улице Есенина загорелся жилой дом.

- В дежурную часть о возгорании сообщили в 1.12. На место ЧП выехали 15 наших сотрудников на четырех пожарных машинах. Огонь потушили в 1.53. Пламя повредило в двухквартирном жилом доме 9х15 м. четыре комнаты общей площадью 67 квадратных метров. Полностью сгорела крыша. По оперативным данным, на пожаре есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.