Полицейские задержали воронежца, обчистившего гараж в садовом товариществе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

О краже в полицию сообщил хозяин гаража в садовом товариществе, 38-летний воронежец. Он пояснил, что неизвестный разбил стекло, залез и украл электроинструменты на общую сумму около 55 тысяч рублей. Подробности рассказали в региональном главке 25 декабря.

Сотрудники полиции изъяли биологические следы, предположительно принадлежащие злоумышленнику и установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался местный 31-летний рецидивист. Его задержали дома и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что пришел на территорию садоводческого товарищества, чтобы что-нибудь украсть и продать. Он увидел через окно, что в гараже ценные инструменты, выломал оконную раму, похитил их и сдал в ломбард.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.