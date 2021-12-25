В воронежской маршрутке избили пассажира и выкинули его на снег

Говорят, что мужчина был в изрядном подпитии Фото: Данил ЛИХАЧЕВ

В Воронеже на автобусной остановке Остужева произошел неприятный инцидент 25 декабря. Неизвестные избили пассажира маршрутки, а затем попросту вытолкнули его из транспорта прямо на снег.

Все это происходило на глазах людей, ожидающих транспорта, следующего на правый берег. По словам очевидцев, перед ними остановилась ГАЗель. И как только резко открылась задняя дверь, сначала из нее полетела сумка, а затем и сам мужчина.

До падения его могли и несколько раз ударить, поскольку у пассажира было изувечено лицо, а из брови лилась кровь.

Как пояснили очевидцы, мужчина уже в салон маршрутки зашел в изрядном подпитии и тут же начал нецензурно выражаться и угрожать другим пассажирам расправой. Затем якобы он подсел к одному из мужчин и начал его провоцировать. тот ему сделал замечание, но безуспешно. Тогда и получил по лицу, но и это его не успокоило. Он снова начал ругаться с молодым человеком и получил удар, от которого завалился на пассажиров. Тогда в инцидент включился водитель и предложил высадить пьяного.

В итоге, как сообщили очевидцы, провокатора высадили из маршрутки, вместе с ним вышли еще несколько молодых людей.

В ГУ МВД по Воронежской области пояснили, что заявления по этому поводу к ним не поступало, по факту публикации будет проведена проверка.

В конце ноября водитель кольцевой 9ки выкинул из маршрутки пассажирку, которая была без маски. Свои действия он сопровождал отборными ругательствами, оскорблениями и угрозами.