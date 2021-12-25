Больше 585 тысяч регистраций и две новых границы: итоги работы воронежского Росреестра в 2021 году

25 декабря Росреестр и Управление Росреестра по Воронежской области отмечают тринадцатую годовщину со дня своего создания.

К празднику подвели итоги 2021 года. Так, государственными регистраторами прав было осуществлено более 585 тыс. учетно-регистрационных действий с недвижимым имуществом, что почти на 40 тысяч больше, чем в 2020 году. В Едином государственном реестре недвижимости содержится 3,1 млн. актуальных записей в отношении 4,6 млн. объектов недвижимости, расположенных на территории Воронежской области и поставленных на государственный кадастровый учет.

В 2021 году окончательно установлены и внесены в ЕГРН еще 2 границы с соседями - Волгоградской и Белгородской областями. Теперь все семь границ Воронежской области со смежными регионами установлены.

В 2021 году на территории региона поставлено на государственный кадастровый учет более 80 многоквартирных домов.