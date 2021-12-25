В мэрии Воронежа назвали стоимость безлимитного проездного

Городские власти сообщили, что приступили к проработке вопроса о введении безлимитных проездных для пассажиров в общественном транспорте. Стоимость такого билета составит 2100 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии 25 декабря.

Инициатива обещает в скором времени стать реальной. Сейчас ведется разработка пробного варианта проездного. Им занимаются в городском управлении транспорта совместно с перевозчиками и Газпромбанком. Если стороны придут к соглашению, то горожане в ближайшем будущем смогут ездить по фиксированной плате с помощью проездных. Особенно она будет выгодна тем, кто добирается до нужного места с пересадками.

Планируется, что проездной будет действовать в течение месяца. В дальнейшем такая система позволит оптимизировать контроль оплаты проезда, сделав ее автоматизированной.