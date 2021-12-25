В Воронежской области ковидом заболели еще 403 человека

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

По данным регионального оперштаба днем в субботу, 25 декабря, в Воронежской области зафиксировали 403 пациентов с коронавирусом. Общее число заразившихся выросло до 192 088 человек.

Это практически в два раз ниже, чем медики диагностировали в октябре-ноябре. Тогда, на пике четвертой волны, ежесуточный прирост составлял 750-800 человек.

Власти региона в связи с тем, что пандемия отступает на этой неделе отменили часть антиковидных ограничений. К примеру, разрешили работать кафе и ресторанам с 23.00 до 6.00. Кинотеатры и цирк могут продавать билеты и заполнять залы на 75%.