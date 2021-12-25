Более 170 единиц техники убирали Воронеж ночью от снега

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже в связи со снегопадом идет интенсивная уборка улиц. Ночью на городских магистралях работало 173 единицы техники. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 25 декабря.

Там пояснили, что в первую очередь производится обработка проезжей части и тротуаров противогололедными материалами, затем, после того, как пескосмесь срабатывает, идет подметание и сгребание снега к борту.

За ночь коммунальщики израсходовали 2092 тонн пескосмеси. С воронежских дорог вывезли 640 кубометров снега.

Между тем, по данным гидрометеоцентра, снегопад продолжится. Сотрудники госавтоинспекции попросили воронежских автомобилистов быть внимательнее во время движения.