Прививки от коронавируса сделали уже 1 255 250 воронежцев

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На утро субботы, 25 декабря, число привитых от коронавируса воронежцев достигло 1 255 250. Обе дозы вакцины получили 1 202 144 жителей региона. Свежими данными поделился региональный оперштаб.

За минувшие сутки в области медики сделали 8 614 инъекций. Первый компонент получили 2 937 жителей, второй — 5 677.

Ревакцинацию на данный момент прошли 186 655 человек.

Ранее на заседании областного оперштаба рассказали, что в больницах с ковидом сейчас лежит 1 751 пациент, при этом большая часть из них – 1200 – нуждаются в кислородной поддержке.