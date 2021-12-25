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Общество25 декабря 2021 7:50

Прививки от коронавируса сделали уже 1 255 250 воронежцев

186 655 человек прошли ревакцинацию
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

На утро субботы, 25 декабря, число привитых от коронавируса воронежцев достигло 1 255 250. Обе дозы вакцины получили 1 202 144 жителей региона. Свежими данными поделился региональный оперштаб.

За минувшие сутки в области медики сделали 8 614 инъекций. Первый компонент получили 2 937 жителей, второй — 5 677.

Ревакцинацию на данный момент прошли 186 655 человек.

Ранее на заседании областного оперштаба рассказали, что в больницах с ковидом сейчас лежит 1 751 пациент, при этом большая часть из них – 1200 – нуждаются в кислородной поддержке.