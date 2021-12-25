Под Воронежем фура улетела в кювет: погиб водитель

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Водитель погиб в опрокинувшейся в кювет фуре на трассе в Новоусманском районе. Авария произошла 24 декабря вечером, в 17:54. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

На втором километре автодороги «Воронеж-Тамбов» - «Бабяковский индустриальный парк» 57-летний водитель большегрузного автомобиля ДАФ, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате мужчина скончался до приезда скорой.

Полиция продолжает проводить проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.