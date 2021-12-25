Худрука Воронежского театра оперы и балета признали "лидером года"

Александр Литягин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 декабря в столице Черноземья назвали очередных "лидеров года" - наградили воронежцев, внесших заметный вклад в развитие региона во всех сферах жизни.

В номинации "Культура" "лидером года" признали Александра Литягина. Худрук театра оперы и балета в 2021 году сделал все возможное, чтобы храм искусства активно включился в культурную жизнь, сильно пострадавшую в прошлом году из-за ограничений по коронавирусу. Под руководством Литягина прошли масштабные юбилейные торжества, посвященные 60-летию ТОБ - с участием солистов Мариинского, Большого театров и музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, затем гала-концерт участников и победителей четвертого сезона телеконкурса «Большой балет» - напомним, в номинации «Лучшая пара» победили солисты воронежского балета.

В марте 2021-го в театре прошел II фестиваль современной хореографии «Re:Форма танца», а в апреле - гастроли Большого театра России с балетом «Укрощение строптивой», собравшем три аншлага.

А под занавес театрального сезона театр представил премьеру оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» в постановке Михаила Бычкова. Спектакль получил шесть номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска». В октябре 2021-го состоялись две премьеры - опера для детей Равеля «Дитя и волшебство», а также балет «Баядерка» Минкуса.

"Лидеров года" назвали также в номинациях «Социальная ответственность и благотворительность», «Лучший региональный проект», «Лучший муниципалитет», «Прорыв года», «Перспектива», «Поступок», «Доверие», «Деловая репутация и эффективное управление», «Спортивный рекорд», «Наука», «Экология», «Выбор экспертного совета».