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Общество24 декабря 2021 17:22

В Воронежской области зарезервировали койки для возможных больных «Омикроном»

Этот штамм коронавируса скоро может появиться в нашем регионе
Юрий КОЗЛОВ
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Ковидные койки перед Новым годом сокращать не будут.

Ковидные койки перед Новым годом сокращать не будут.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании областного оперштаба по борьбе с ковидом первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков рассказал о количестве госпитализированных на данный момент наших земляков. Оказалось, что в больницах лежит 1 751 пациент, при этом большая часть из них (1200) нуждаются в кислородной поддержке.

Олег Минаков отметил, что ситуация с заболеваемостью ковидом остается напряженной. Перед Новым годом дальнейшего сокращения коек для больных COVID-19 не будет.

Более того, в регионе готовятся к возможному приходу нового штамма коронавируса – «Омикрона», зарезервированы койки для тех, кто может им заболеть.