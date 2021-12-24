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Происшествия24 декабря 2021 17:05

В Воронежской области женщины в годах промышляли серийными кражами на дачах

Они утащили вещей на сотни тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Обоим воровкам грозит до шести лет лишения свободы.

Обоим воровкам грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: из архива «КП»

В Лискинском районе полицейские задержали по подозрению в серии краж двух местных жительниц 40 и 57 лет.

С октября по декабрь 2021 года в полицию подали заявления несколько владельцев дач. Они говорили, что воры срывали замок и уносили бытовую технику и металлические изделия.

Стражи порядка выяснили, что у преступлений был один и тот же «почерк». Замок повреждали одинаково. Да и отпечатки пальцев и обуви были один в один. Крали, кстати, только на дачах, куда приезжали только на лето.

Вскоре полицейские установили двух женщин, причастных к краже. Задержали их на территории того же садоводческого товарищества, где были обчищены дома. Там же, как оказалось, живет и одна из воровок, та, что постарше. В ее доме обоих и «накрыли».

В отделе полиции женщины признали свою вину. А она немалая – ущерб от их преступлений (а на их совести по крайней мере пять краж) исчисляется сотнями тысяч рублей. Во время обыска у 57-летней женщины нашли часть похищенных вещей. Ее 40-летняяя подельница, кстати, неоднократно судимая, рассказала, что изделия из цветного металла они сдали в пункт приема металлолома, а бытовую технику продали в ломбард. Старшая по возрасту воровка выступала в роли «наводчицы». Она точно знала, кто из соседей уехал до весны, оставив в домах ценные вещи.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). 40-летнюю рецидивистку до суда отправили под домашний арест, ее подельницу отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.