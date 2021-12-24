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Общество24 декабря 2021 16:45

Умерли два знаменитых уроженца Воронежа: народный артист и режиссер

Вадиму Лобанову был 81 год, Леониду Асташову всего 55
Олег КУЗНЕЦОВ
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2021 год унес жизни еще двух замечательных людей.

2021 год унес жизни еще двух замечательных людей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 24 декабря, умер воронежский режиссер-документалист Леонид Асташов. Ему было 55 лет. Леонид Алексеевич долгие годы работал на местном телевидении. В числе самых запоминающихся его работ – фильмы про то, как в нашем регионе создавали российский флот в петровские времена, про великого поэта Сергея Есенина. Из заметных фильмов последних лет можно выделить документальное кино про историю почты.

В соцсетях сообщают, что Леонид Асташов недавно перенес операцию, и, видимо, после нее так до конца и не восстановился – у него отказало сердце.

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким покойного:

– Очень горько и печально, когда из жизни уходит человек, полный творческих сил, планов и замыслов. Широкую известность он приобрел благодаря созданию познавательных фильмов и таланту рассказчика. Большой энтузиаст своего дела, умел осуществлять самые смелые идеи. Леонида Алексеевича больше нет, но остались его фильмы, осталась светлая память о яркой и, безусловно, одарённой личности. Искренне разделяю горе, постигшее семью. Выражаю слова сочувствия всем, кому довелось работать и тесно общаться с Леонидом Алексеевичем.

24 декабря оборвалась жизнь и другого знаменитого уроженца Воронежа, народного артиста России Вадима Лобанова. Ему был 81 год.

Вадим Лобанов родился в Воронеже в ноябре 1940 года. В 90-х годах XX века он снимался в фильмах «Агент национальной безопасности», «Убойная сила» и «Улица разбитых фонарей». В 2007 году Вадиму Лобанову присвоили звание народного артиста России. Последние годы он работал на кафедре театрального искусства в Санкт-Петербургском государственном университете.

Горечь утраты с родными и близкими Вадима Лобанова разделил и губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Ушел из жизни одаренный актер и увлеченный творчеством человек. Свой талант и мастерство он до последних дней умножал большим трудом. Поражает количество ролей, сыгранных в театре и кино. На сценических подмостках и съемочной площадке его партнерами были многие выдающиеся артисты. Служение искусству Вадим Владимирович успешно сочетал с преподавательской деятельностью, воспитав плеяду молодых актеров. С нами всегда будут жить созданные им яркие, запоминающиеся образы киногероев.