Вратарь воронежского «Бурана» перешел в московский «Спартак»

ХК "Буран", ВКонтакте. Фото: другой источник.

Отсутствие основного вратаря «Бурана» Захара Виноградова в «рамке» «Бурана» объяснилось подготовкой к его продаже. Голкипером заинтересовался московский «Спартак». В итоге Виноградов, уже привлекавшийся на сборы молодежной сборной России, теперь официально стал «красно-белым». За денежную компенсацию, размеры которой в клубе не уточняют.

Главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков (в прошлом, кстати, вратарь сборной России) прокомментировал переход Виноградова:

- У меня двоякое впечатление. С одной стороны, мы очень расстроены, что он уходит. С другой - это шаг вперед для молодого вратаря. С трудом говорю об этом, но когда-нибудь это должно было случиться. Желаем ему больших успехов и удачи в новом клубе. И поздравляю «Спартак» с хорошим приобретением.

Любопытно, что в начале декабря в «Спартак», только футбольный, перешел вратарь «Факела» Илья Свинов. Сумму, которую за него заплатили, также в клубе не разглашали, но, по сведениям ряда источников, она составила около 20 миллионов рублей.