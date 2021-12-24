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Спорт24 декабря 2021 13:42

Вратарь воронежского «Бурана» перешел в московский «Спартак»

За Захара Виноградова заплатили денежную компенсацию, размер которой не называют
Юрий КОЗЛОВ
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ХК "Буран", ВКонтакте.

ХК "Буран", ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Отсутствие основного вратаря «Бурана» Захара Виноградова в «рамке» «Бурана» объяснилось подготовкой к его продаже. Голкипером заинтересовался московский «Спартак». В итоге Виноградов, уже привлекавшийся на сборы молодежной сборной России, теперь официально стал «красно-белым». За денежную компенсацию, размеры которой в клубе не уточняют.

Главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков (в прошлом, кстати, вратарь сборной России) прокомментировал переход Виноградова:

- У меня двоякое впечатление. С одной стороны, мы очень расстроены, что он уходит. С другой - это шаг вперед для молодого вратаря. С трудом говорю об этом, но когда-нибудь это должно было случиться. Желаем ему больших успехов и удачи в новом клубе. И поздравляю «Спартак» с хорошим приобретением.

Любопытно, что в начале декабря в «Спартак», только футбольный, перешел вратарь «Факела» Илья Свинов. Сумму, которую за него заплатили, также в клубе не разглашали, но, по сведениям ряда источников, она составила около 20 миллионов рублей.