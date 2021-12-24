Воронежский «Факел», если выйдет в Премьер-лигу, может полсезона отыграть на «Труде»

Центральный стадион профсоюзов может пригодиться "Факелу" в Премьер-лиге даже в нынешнем состоянии. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На прямой линии глава областного правительства Александр Гусев подробно рассказал о ситуации с Центральным стадионом профсоюзом (ЦСП), в народе, называемом «Труд», реконструкции «Факела» на улице Маршака и возможности выступления нашей футбольной команды в Премьер-лиге:

- В 2019 году во время переговоров о возможности передачи ЦСП в областную собственность встретили лояльное отношение собственников. Тогда они соглашались, что стадион в ведение региональных властей можно отдать за 200 – 250 миллионов рублей. Однако затем отношение изменилось, цену резко взвинтили. Видимо, на это повлияли слухи, что на месте футбольного поля появится бассейн или и вовсе бизнес-центр. Со своей стороны, обещаю, что это будет стадион, пока я и мои коллеги по областному правительству влияем на ситуацию.

Одновременно активно идут работы по реконструкции стадиона «Факел» в Юго-Западном районе, их завершат в 2022 году. Вместимость его будет 8 тысяч зрителей, возможно, сумеем увеличить ее до 10 тысяч. В то же время понимаем, что большому городу нужен стадион побольше. Поэтому планируем перенести диалог о возможности передачи Центрального стадиона профсоюзов на федеральный уровень. Можем взять его на условиях концессии, главное для нас – не приобрести спортивную арену, а ее реконструировать.

Реконструкцию стадиона "Факел" планируют завершить в 2022 году. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Футбольный клуб «Факел» мы не собираемся «тормозить», если по спортивному принципу он выйдет в Премьер-лигу. Думаю, что можно будет договориться с Российским футбольным союзом, чтобы осеннюю часть сезона наша команда отыграла на Центральном стадионе профсоюзов. А потом перешла на обновленный «Факел» на Маршака. Но там неизбежно возникнет другая проблема. Бюджеты даже рядовых команд Премьер-лиги, не фаворитов, в десятки раз больше, чем у нас сейчас. Надо искать надежного спонсора, его пока нет. Пока «Факел» ухитряется идти на втором месте, имея тот же бюджет, которым располагал, выступая еще во второй лиге.