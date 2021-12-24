СМИ: губернатор потребовал уйти в отставку главу Семилук и местного депутата

Александр Шевелюхин. Фото: semiluki-gorod.ru. Фото: другой источник.

Губернатор Александр Гусев сообщил депутатам Семилук о намерении потребовать отставки двух их коллег – главы этого райцентра Александра Шевелюхина и Сергея Зайцева (оба они, помимо деятельности на посту народных избранников, трудятся в коммунальной сфере). Об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на источник в областном правительстве.

Также сообщают, что губернатор пошел на такой шаг, ознакомившись с результатами проверки, проведенной управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Воронежской области. В частности, сведений о доходах, расходах и имуществах.

Александр Шевелюхин вступил на пост главы Семилук и председателя совета народных депутатов 5 октября 2020 года, но к тому же продолжал работать директором муниципального предприятия «Городское благоустройство». Как раз в это время в райцентре возник конфликт двух ветвей власти.

Дело в том, что в Семилуках разделяются должности главы города и администрации. Мэром этого райцентра и руководителем администрации является Сергей Жеребцов. Семилукские депутаты попытались лишить его должности в середине апреля. Поводом якобы стали неэффективная работа Жеребцова и плохое состояние города. Но в мае районный суд признал это решение депутатов незаконным. В то же время сам Жеребцов якобы пожаловался на незаконную деятельность МКП «Городское благоустройство», возглавляемого Шевелюхиным, в областную прокуратуру и Следственный комитет.