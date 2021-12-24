В Воронеже чиновники пройдут дополнительные инструктажи перед новогодними праздниками

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Перед 10-дневными новогодними каникулами в управах Воронежа проходят комиссии ЧС, посвященные вопросам антитеррористической безопасности в местах проведения праздничных массовых мероприятий.

В заседании, которое прошло 24 декабря в управе Ленинского района, приняли участие профильные сотрудники управы, представители МЧС России, полиции, медицинских учреждений района.

Сотрудники полиции и противопожарного ведомства дали конкретные рекомендации по порядку действий в части профилактики опасных явлений и на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

На заседании также приняли решение провести дополнительные инструктажи с должностными лицами, задействованными в праздничный период для организации различных массовых мероприятий; досконально проверить все технические средства оповещения и предотвращения нештатных ситуаций.

Сотрудники управы проверят исправность систем видеонаблюдения, оповещения, тревожной сигнализации, средств связи, огнетушителей, электрооборудования, наличие и исправность маршрутов эвакуации.