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Общество24 декабря 2021 12:44

В Воронеже чиновники пройдут дополнительные инструктажи перед новогодними праздниками

В районных управах проходят заседания комиссий ЧС
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Перед 10-дневными новогодними каникулами в управах Воронежа проходят комиссии ЧС, посвященные вопросам антитеррористической безопасности в местах проведения праздничных массовых мероприятий.

В заседании, которое прошло 24 декабря в управе Ленинского района, приняли участие профильные сотрудники управы, представители МЧС России, полиции, медицинских учреждений района.

Сотрудники полиции и противопожарного ведомства дали конкретные рекомендации по порядку действий в части профилактики опасных явлений и на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

На заседании также приняли решение провести дополнительные инструктажи с должностными лицами, задействованными в праздничный период для организации различных массовых мероприятий; досконально проверить все технические средства оповещения и предотвращения нештатных ситуаций.

Сотрудники управы проверят исправность систем видеонаблюдения, оповещения, тревожной сигнализации, средств связи, огнетушителей, электрооборудования, наличие и исправность маршрутов эвакуации.