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Здоровье24 декабря 2021 12:14

Воронежским кинотеатрам и циркам разрешили увеличить наполняемость залов до 75%

Эти и другие послабления вступили в силу с 24 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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С пятницы, 24 декабря, вступают в силу изменения в указ губернатора Александра Гусева по антиковидным мерам. Так, в документе закреплены послабления для кинотеатров и цирков, которые с сегодняшнего дня могут увеличить заполняемость залов с 50% до 75%.

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