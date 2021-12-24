Воронежским кинотеатрам и циркам разрешили увеличить наполняемость залов до 75%

С пятницы, 24 декабря, вступают в силу изменения в указ губернатора Александра Гусева по антиковидным мерам. Так, в документе закреплены послабления для кинотеатров и цирков, которые с сегодняшнего дня могут увеличить заполняемость залов с 50% до 75%.

Заведения общепита возобновляют режим работы с 23:00 до 06:00, но только с обязательным соблюдением правил эпидбезопасности.

В соответствии с решением главного санитарного врача России Анны Поповой срок действия отрицательного ПЦР-теста для погсещения общественных мест теперь составляет 48 часов.