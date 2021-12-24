Воронежцы могут, не выходя из дома, утилизировать старые батарейки

Фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

В Воронеже управляющие компании группы «ПИК-Комфорт» совместно с «Duracell Russia» запустили пилотный проект по сбору и утилизации бытовых батареек любых типов. Коммунальщики уже установили боксы в 30 многоквартирных домах во всех районах города. Есть они и в офисах приема населения УК.

Теперь не надо куда-то ехать, чтобы утилизировать батарейку. Найти контейнер можно на первых этажах в подъездах зданий.

- Как только емкость будет заполнена, старший по дому или подъезду звонит в УК. Мы забираем батарейки и сдаем их на переработку без вреда для окружающей среды. Соответствующий договор со специализированной компанией есть, - рассказал технический директор УК «ПИК-Комфорт» в Воронеже Андрей Васин.

Специалисты прикинули, что обычная семья использует в среднем более 20 батареек в год. Выброшенные вместе с бытовым мусором, они разлагаются более 100 лет, отравляя воздух, землю и воду целым набором ядовитых веществ.

Организаторы акции рассчитывают, что жильцы поддержат начинание, и обещают по результатам запуска пилотного проекта решать вопрос о расширении его на остальные дома под управлением «ПИК-Комфорт».

ЗНАЙ!

В каких УК еще принимают отработанные батареки:

Центральный и Ленинский районы - ул. Фридриха Энгельса, д. 33В.

Советский район - ул. Антокольского, д. 2.

Коминтерновский район - ул. Хользунова, д. 72Б.