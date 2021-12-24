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Общество24 декабря 2021 11:28

В Воронеже взятые под опеку дети получили новогодние подарки

Ребята побывали в управе Ленинского района
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

В управе Ленинского района в преддверии Нового года принимали ребят, воспитывающихся в замещающих семьях.

- Дарья, Михаил и Максим посещают детский сад и активно готовятся к поступлению в школу, - рассказали в управе. - Для своего возраста весьма рассудительны и, не смотря на недолгую еще, но сложную и полную трагедии жизнь, жизнерадостны и позитивны.

Глава управы Сергей Ситников поздравил юных воронежцев с наступающим Новым годом и, обращаясь к опекунам он выразил признательность за то, что смогли стать настоящими близкими людьми детям, стать семьей.

Подарки в празднику получили еще почти 80 детей в возрасте до 14 лет, а всего в районе воспитывается 102 несовершеннолетних ребенка. Сегодня они приглашены на городскую елку во Дворец творчества детей и молодежи.