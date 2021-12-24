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Общество24 декабря 2021 11:00

Воронежские синоптики предупредили о сильном ветре и налипании мокрого снега

Непогоду ожидают 25 декабря
Юрий КОЗЛОВ
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Под ногами 25 декабря будет жидкое снежное месиво.

Под ногами 25 декабря будет жидкое снежное месиво.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном ГУ МЧС сообщили о получении от синоптиков предупреждения о сильной непогоде. Ночью и днем 25 декабря ожидают местами по Воронежской области сильный снег, причем в светлое время суток мокрый, так как температура поднимется до +1…+3 градусов. Он будет сопровождаться сильные ветром с порывами до 15-20 м/с.

В такую погоду на дорогах может образоваться ледяная корка, поэтому водителям в субботу, если нет совсем уж неотложных дел, лучше воздержаться от дальних поездок. Да и пешеходам 25 декабря нужно будет двигаться весьма осторожно, чтобы не упасть.